W pierwszych dwóch tygodniach maja liczba rezerwacji mieszkań deweloperskich w siedmiu największych miastach wyniosła średnio 115 dziennie, czyli o 60 proc. więcej niż w kwietniu i 72 proc. więcej niż w marcu. To również najwyższy poziom od początku roku. Jest to reakcja popytu na obniżki stóp procentowych – wynika z danych Otodom Analytics. Na początku maja RPP obniżyła stopę referencyjną z 5,75 proc. do 5,25 proc.

W pierwszych tygodniach maja widać wzrost liczby rezerwacji mieszkań

- Liczba rezerwacji mieszkań do połowy miesiąca to efekt zarówno obniżki stóp procentowych, jak i pojawienia się nowych ofert deweloperskich, które odświeżyły zainteresowanie klientów – skomentowała Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom. - Same rezerwacje, choć nie są równoznaczne ze sprzedażą, mogą być forpocztą zmian i zwiastować odbicie popytu. Jeśli obecne tempo się utrzyma, sprzedaż w maju może być zauważalnie wyższa niż w poprzednich miesiącach. Niewykluczone też, że kolejne miesiące przyniosą dobre lub nawet lepsze wyniki, zwłaszcza jeśli spadek stóp okaże się początkiem dłuższego trendu – dodała. Do połowy maja przeciętna dzienna sprzedaż deweloperów wyniosła 137 lokali, o blisko 9 proc. więcej niż w kwietniu.

Do ożywienia sprzedaży mieszkań potrzebne kolejne obniżki stóp

Zwiększyła się także aktywność użytkowników serwisu Otodom. Na hurraoptymizm jest jeszcze za wcześnie.