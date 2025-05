Indeks nastrojów deweloperów. Rynek mieszkań próbuje odzyskać równowagę

20 proc. deweloperów prognozuje dalsze obniżki – to wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z marcem.- Jednocześnie utrzymuje się niewielki udział respondentów oczekujących wzrostów cen, a coraz mniej firm wskazuje na stabilizację – mówią analitycy. - Rynek pozostaje spolaryzowany: z jednej strony popyt nie wrócił do poziomów z 2023 roku, z drugiej – coraz trudniej znaleźć rzeczywiste przeceny.

Foto: mat.prasowe

Klienci czekają na spadki cen mieszkań

- W kwietniu oczekiwania kupujących były niemal identyczne jak miesiąc wcześniej. 61 proc. ankietowanych klientów wciąż liczy na spadki cen mieszkań – to tyle samo co w marcu – wskazują autorzy raportu. - Zmiany w strukturze odpowiedzi były minimalne i nie przekroczyły 1 pkt proc. To sygnał, że nastroje nabywców są wyjątkowo stabilne – i wciąż nastawione na przeczekanie.

Obaw o wzrost cen mieszkań nie widać. – Podwyżek obawia się tylko co dziesiąty respondent. Zapowiedź obniżenia stóp procentowych, która pojawiła się jeszcze przed decyzją RPP na początku maja, nie wpłynęła na zmianę oczekiwań – czytamy w raporcie.

Foto: mat.prasowe

Duży wybór mieszkań. Komfort wybierania

Robert Chojnacki podkreśla, że klienci mają dziś komfort wybierania. - Oferta mieszkań jest największa w historii, więc nie ma presji czasu. To naturalne, że wielu z nich przyjmuje strategię przeczekania, zwłaszcza przy ciągle wysokich cenach i niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej – mówi. - Wielu kupujących liczy, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejne obniżki stóp, co mogłoby jeszcze bardziej obniżyć koszty kredytów.