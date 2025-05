- Wzmożony popyt, zarówno inwestycyjny, jak też dyktowany chęcią zaspokojenia własnych potrzeb lub marzeń sprawia, że już nie tylko w tych najbardziej prestiżowych, ale także w mniejszych kurortach średnie ceny ofertowe są zbliżone, a często nawet wyższe niż w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu czy Wrocławiu – mówi Drogomirecki. - To, że metr kwadratowy mieszkania (dziś już częściej nazywanego apartamentem) w Sopocie, Jastarni czy Międzyzdrojach jest wyceniany wyżej niż metr mieszkania w Warszawie (17 355 zł/mkw.) nie jest niczym nowym, ale już to, że w Mielnie (16220 zł/mkw.) średnia jest prawie dwa razy wyższa niż w Łodzi (8502 zł/mkw.) może zaskakiwać – zauważa.

Duży popyt na mieszkania nad Bałtykiem

Ekspert Morizona dodaje, że także w innych miejscowościach wypoczynkowych nad Bałtykiem ceny znacznie przewyższają te odnotowywane w dużych miastach w głębi kraju. Wystarczy spojrzeć na liczący ok. tysiąca mieszkańców Rewal, w którym średnia cena mieszkania oferowanego do sprzedaży na rynku wtórnym (14 680 zł/mkw.) jest o przeszło połowę wyższa od średniej ceny w Lublinie (9 653 zł/mkw.) i o ponad dwie trzecie wyższa niż cena metra przeciętnego mieszkania w Bydgoszczy (8 093 zł/mkw.) – podaje.

Drogomirecki tłumaczy, że poziom cen ofertowych to niezmiennie wypadkowa wielkości podaży i popytu. - Chętnych do posiadania własnego lokum blisko plaży wciąż przybywa, a wysyłane przez użytkowników serwisów Morizon.pl i Gratka.pl tysiące pytań w sprawie oferowanych mieszkań i apartamentów w miejscowościach nadmorskich są tego potwierdzeniem – mówi Marcin Drogomirecki. - Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że zakup atrakcyjnej nieruchomości nad Bałtykiem, to inwestycja, która w kolejnych latach będzie zyskiwać na wartości.