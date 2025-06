Katarzyna Liebersbach-Szarek, pośredniczka z krakowskiej agencji Nieruchomości Łobzowskie, ocenia, że duże mieszkania zawsze cieszyły się zainteresowaniem. – Mam tu na myśli mieszkania duże metrażowo o wyższym standardzie, ale też „duże” pod względem liczby pokoi czy pomieszczeń – np. trzy- i czteropokojowe, choć niekoniecznie o dużej powierzchni – zaznacza.

Te pierwsze lokale, jak mówi pośredniczka z Krakowa, to oferta skierowana do ludzi zamożnych, którzy chcą mieszkać w dużej przestrzeni, mieć osobno gabinet, dodatkową sypialnię gościnną itd. – Drugi przypadek to rodziny 2+2 lub 2+3, które potrzebują trzech, czterech sypialni, a niekoniecznie zależy im na metrażu – mówi Katarzyna Liebersbach-Szarek. – Nie każdy chce mieszkać w domu poza miastem, nie każdego stać na dojazdy i nie każdego stać na dom w mieście, stąd takie zapotrzebowanie.

Kilka pokoi od dewelopera. Oferta dla klienta z gotówką

Na rynku deweloperskim, jak wynika z analiz portalu Tabelaofert.pl, mieszkania czteropokojowe i większe stanowią maksymalnie kilkanaście procent całej oferty, najczęściej to niespełna 10 proc. W I kwartale 2025 r. największy udział takich mieszkań w podaży serwis odnotował w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.

– W porównaniu z I kwartałem 2024 r. udział dużych mieszkań w całkowitej ofercie zmniejszył się na każdym z głównych rynków – mówi Ewa Palus, główny analityk serwisu Tabelaofert.pl. – Najbardziej, o 6,4 pkt proc., we Wrocławiu.

Średnie ceny metra kwadratowego nowych czteropokojowych mieszkań (i większych) są zawsze niższe niż ceny metra kawalerek. – W Krakowie i we Wrocławiu – nawet o ok. 20 proc. – podaje Ewa Palus. Mniejszą różnicę odnotowano w Poznaniu (dane z I kwartału).

– Zmiany cen są różne w poszczególnych miastach. Np. w Warszawie i Poznaniu większy roczny wzrost odnotowaliśmy właśnie na rynku mieszkań czteropokojowych i większych – mówi Ewa Palus. W stolicy średnie ceny dużych lokali w ciągu roku poszły w górę o 10,6 proc., a ceny mieszkań jednopokojowych – o 1,3 proc. W Poznaniu jest to odpowiednio 12,4 proc. i 4,6 proc. We Wrocławiu i w Krakowie bardziej podrożały kawalerki: o 14,3 proc. i 6,8 proc., odpowiednio, podczas gdy lokale z co najmniej czterema pokojami – o 9,6 proc. i 5,2 proc.