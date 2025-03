Samo rzucanie cienia na sąsiednią nieruchomość nie oznacza, że można domagać się przycięcia drzew

Rozpatrujący apelację pozwanego sąsiada Sąd Okręgowy w Suwałkach był innego zdania i nakazał SR ponowne rozpoznanie sprawy, wskazując, że wydanie takiego wyroku wymaga pełniejszego postępowania dowodowego. Do określenia, czy konkretne drzewa faktycznie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i budynków w ich otoczeniu, konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu dendrologii (nauki o drzewach). Tylko biegły może poczynić precyzyjne i prawdziwe ustalenia m.in. co do tego, jakie konkretnie gatunki drzew rosną na działce pozwanego, jaki system korzeniowy je charakteryzuje, w jakiej kondycji są one obecnie oraz czy posiadają uszkodzenia zagrażające ich stabilności. Tylko biegły jest też w stanie jednoznacznie określić, czy i które konkretnie drzewo faktycznie blokuje dopływ promieni słonecznych do danej nieruchomości i jak duże jest to zacienienie. Sam fakt rzucania przez drzewa cienia nie jest równoznaczny z uznaniem tego za zakazaną immisję.

Sąd sam z siebie takiej wiedzy nie posiada, więc sprawa wymaga ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy (sędzia Kamil Zaradkiewicz) zgodził się ze stanowiskiem SO.

Jak powiedział „Rzeczpospolitej” adwokat Mateusz Figat, pełnomocnik pozwanego sąsiada, nasadzenia tych drzew rozpoczął jeszcze przed II wojną światową dziadek pozwanego, ogrodnik, i były one starannie dobierane i na bieżąco pielęgnowane, a pozwany kontynuuje tę pasję dziadka. Pozytywnie ocenił to, że sprawa będzie ponownie zbadana z udziałem biegłego, jak chciała zresztą tego powódka.

Sygnatura akt III CZ 196/24