Zdaniem Lidii Dołhan, obniżki stóp procentowych spowodują, że część najemców prawdopodobnie ruszy po kredyt hipoteczny. – Niższe stopy to niższe raty kredytów, a wiec większa dostępność finansowania – wyjaśnia ekspertka WGN. – Symboliczne cięcie stóp w maju jednak nie wystarczy, by znacząco zmienić zdolność kredytową. Dopiero obniżka o około 4 proc. może spowodować mocny impuls. Popyt może wówczas skoczyć szybciej niż podaż, co zapewne podbije ceny mieszkań. Wielu kupujących znów nie będzie stać na własne mieszkanie, więc pozostaną przy najmie.

Ważny metraż wynajmowanego mieszkania

Aleksander Skirmuntt, ekspert agencji Maxon Nieruchomości, ocenia, że stopa zwrotu z wynajmu mieszkań (najczęściej 3,5–4 proc.) nie jest wygórowana. – Ale mówimy nie tylko o wynajmie – zaznacza. – Jeśli dołożymy wzrost cen mieszkań w dłuższym okresie, to te cyfry wyglądają znacznie lepiej.

Z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl wynika, że w maju ceny mieszkań z rynku wtórnego były raczej stabilne. Spośród 18 analizowanych miast wojewódzkich aż w 13 odnotowano znikome, poniżej 1 proc., wahania średniej ceny ofert (od -0,6 proc. do +0,7 proc.), miesiąc do miesiąca. – Cztery stolice regionów zanotowały obniżkę średniej ceny ofert za metr. To Kraków (-3,5-proc., spadek, o ok. 590 zł/mkw., miesiąc do miesiąca), Kielce (-2,7 proc., o ok. 270 zł), Łódź (-1,2 proc., o ok. 100 zł) i Zielona Góra (-1 proc., niecałe 90 zł) – podaje Rafał Bieńkowski, ekspert portalu. – Jedno miasto – Rzeszów – zanotowało w tym czasie wzrost średniej ceny ofert. Zmiana nie była duża (+1,1 proc. mies./mies., około 120 zł/mkw.).

Skirmuntt radzi, by inwestując w mieszkania na wynajem, zwrócić uwagę m.in. na metraż. – Lepiej kupić dwa małe pokoje niż dużą kawalerkę – uważa ekspert Maxona. – Ważna jest lokalizacja. Wynajmujący często korzystają z komunikacji miejskiej, więc mieszkanie powinno być dobrze skomunikowane. Trzeba też zwrócić uwagę na stan mieszkania. Lepiej kupić lokal gotowy do zamieszkania lub taki, który wymaga niewielkiego odświeżenia. Wtedy szybciej możemy je wystawić do wynajmu.