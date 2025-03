Polskie Oscary: „Dziewczyna z igłą” bierze (prawie) wszystko

Polskie Orły i wielkie gwiazdy

A inne Orły? Dwie aktorskie nagrody przypadły tego wieczoru bohaterom „Białej odwagi” Marcina Koszałki. Za swoje role Orły odebrali Filip Pławiak i Julian Świeżewski.

— Wszyscy wiemy, jak dużo energii i emocji kosztuje nas ta praca. Cieszę się, że docenili państwo tę cząstkę mnie, którą oddałem temu filmowi – mówił Filip Pławiak, dziękując też swoim najbliższym.

— Kieran, sorry, maybe next time! – zażartował Julian Świeżewski, jako że w tej konkurencji wyprzedził też nominowanego do Orła, niedawnego zdobywcę Oscara za kreację w „Prawdziwym bólu” Jessiego Eisenberga.

Nagroda za dźwięk (rzeczywiście znakomity i bardzo ważny dla filmu) przypadła Johnniemu Burnowi i Tarnowi Willersowi za „Strefę interesów”. Tarn Willers, który odbierał nagrodę, dostał ogromne brawa, gdy z prawdziwym wdziękiem dziękował po polsku.

Prowadząca galę Grażyna Torbicka zauważyła, że średnia wieku w kategorii „Odkrycie roku” wynosiła ponad 40 lat. To sporo mówi o naszej kinematografii. Orła zdobyła Maria Zbąska za „To nie mój film”.