O tym musisz pamiętać, zanim zaakceptujesz e-PIT. Inaczej stracisz ulgi

Po zalogowaniu, w usłudze Twój e-PIT znajdziemy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2024 rok. Jeżeli wszystko się zgadza i nie musimy wprowadzać żadnych zmian – wystarczy je zaakceptować. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2025, to zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Nie dotyczy to zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-36L – te deklaracje podatnicy muszą samodzielnie uzupełnić i zaakceptować.

Jakie dane zawiera e-PIT?

Zeznanie podatkowe dostępne w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione na podstawie danych, które Krajowa Administracja Skarbowa posiada od pracodawców z PIT-11 lub z zeznania za poprzedni rok. Dodatkowo, jeśli przysługuje nam ulga na dziecko - powinna być automatycznie dodana.

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa udostępnione w usłudze Twój e-PIT zeznania, oprócz ulgi na dzieci uwzględniają również:

ulgę dla młodych,

ulgę dla pracujących seniorów, jeśli została wykazana w informacji od płatnika,

ulga na powrót, jeśli została wykazana w informacji od płatnika,

ulgę dla rodzin 4+, jeśli została wykazana w informacji od płatnika.

We wstępnie wypełnionej deklaracji będzie wpisana również organizacja pożytku publicznego, którą wybraliśmy poprzednim razem. Jeżeli natomiast chcemy w tym roku przekazać 1,5 proc. podatku innej organizacji niż ta, którą podaliśmy we wcześniejszych deklaracjach, trzeba na nowo wpisać jej numer KRS.