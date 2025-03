Czy fiskus może odmówić przekazania 1,5 proc. PIT organizacji pożytku publicznego?

W ocenie urzędników przekazanie 1 proc. podatku, przy jednoczesnym braku jego wpłaty przez podatnika, prowadziłoby do sytuacji, że faktycznie sfinansowałby go budżet. To uzasadnia więc rygoryzm przepisów regulujących m.in. kwestię terminów złożenia przez podatników zeznania podatkowego lub jego korekty oraz wpłaty podatku należnego. Fiskus wyjaśnił, że skoro podatnik nie wpłacił podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego w terminie, to on nie musi przekazywać jego 1 proc. do wskazanej OPP.

Podatnik nie odpuszczał i zaskarżył odmowę. Nie zgadzał się, że w jego sprawie to budżet miałby finansować 1 proc. dla OPP. Zaznaczył, że nigdy o to nie wnioskował, a sporna kwota może zostać przekazana z kolejno wpłacanych przez niego rat. W jego opinii fiskus nie ma racji ani podstaw prawnych, że w przypadku rozłożenia należności podatkowej na raty nie jest możliwe przekazanie 1 proc. podatku na rzecz OPP. Przez co narusza fundamenty instytucji, która wprost odnosi się do poszanowania wartości wspólnych dla całego społeczeństwa.

Czy rozłożenie PIT na raty pozbawia prawa do przekazania 1,5 proc. OPP?

Ten godny pochwały upór w obronie interesów najbardziej potrzebujących nic jednak nie dał. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi przypomniał, że warunkiem przekazania 1 proc. PIT jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę jej obliczenia, która ma być przekazana na OPP. I to nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu daty dla złożenia zeznania podatkowego. Sąd nie kwestionował, że zgodnie z przepisami za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, ale tylko taką, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej za list polecony.

W ocenie WSA językowa wykładnia art. 45c ustawy o PIT jest więc jednoznaczna i nie daje fiskusowi możliwości innego rozstrzygnięcia niż odmowa przekazania 1 proc. podatku OPP. Za argument bez znaczenia prawnego sąd uznał zaś to, że kwota jest niestandardowo wysoka oraz zapewnienie o terminowym regulowaniu rat, które daje pewność spłaty.