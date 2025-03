Kto musi złożyć wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej?

Dodatek dopełniający do renty socjalnej mogą otrzymać również osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W ich przypadku konieczne jest jednak złożenie wniosku (EDD-SOC). Dodatek będzie wypłacany pod warunkiem, że dana osoba otrzyma prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenie takie wydać może lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS.

Wniosek EDD-SOC dostępny jest od 1 stycznia 2025 roku na stronie internetowej ZUS oraz w każdej placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione najwcześniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez lekarza na druku OL-9.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej: O tym trzeba pamiętać

Dodatek dopełniający do renty socjalnej podlegać będzie corocznej waloryzacji. Będzie również odliczana od niego składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek podlegać też będzie potrąceniom oraz postępowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

W przypadku wysokiego przychodu osiąganego z pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej kwota dodatku dopełniającego może ulec obniżeniu. ZUS może także w związku z tym całkowicie zawiesić prawo do jego otrzymywania.

Dodatku dopełniającego do renty socjalnej nie może otrzymywać osoba, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Przysługuje on jednak osobie odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.