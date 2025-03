Do tych lekarzy nie będzie potrzebne skierowanie. Lista specjalistów się wydłuży

Uzyskanie skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego w praktyce powoduje konieczność odbycia dwóch wizyt lekarskich, co jest dla pacjentów uciążliwe. Część z nich w ogóle rezygnuje przez to z porady, a wielu – by przyspieszyć dostanie się do specjalisty – decyduje się na wizytę prywatną. Planowane zmiany mają ułatwić pacjentom dostęp do kolejnych lekarzy specjalistów.

Do których specjalistów nie będzie potrzebne skierowanie?

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje uzupełnienie katalogu świadczeń udzielanych bez skierowania m.in. o poradę psychologa.

Ministerstwo Zdrowia chce tym samym wrócić do praktyki znanej już z okresu pandemii Covid-19, kiedy czasowo zniesiono skierowania do psychologa na NFZ, aby ułatwić dostęp do opieki psychologicznej. Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosło. Po wprowadzeniu zmian pacjenci będą mogli bez konieczności wcześniejszej wizyty u lekarza skorzystać zarówno z porady psychologa, jak i psychiatry.

„Za takim rozwiązaniem przemawia w szczególności to, że skierowanie nie jest już obecnie wymagane m.in. w celu uzyskania porady psychiatry" - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Nowa specjalizacja dostępna w ramach NFZ. Optometryści pomogą zmniejszyć kolejki do okulistów

Planowane jest również wprowadzenie nowej usługi na NFZ. Będzie to porada optometrysty. Dotąd można było skorzystać z niej tylko prywatnie. Wizyta u optometrysty ma być dostępna bez skierowania.