Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina nauczycielom, że mogą odzyskać pieniądze za przepracowane nadgodziny. Aby im to ułatwić, związek przygotował wzór dokumentu z wezwaniem do zapłaty. ZNP zachęca pedagogów, by skorzystali z przysługującego im prawa i wyjaśnia, jak przeprowadzić procedurę.