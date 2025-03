Nowy komunikat Poczty Polskiej: „Początek końca”. Powoli zaczną znikać ze skrzynek

Nowy obowiązek dla firm od 1 kwietnia. Oto kogo dotyczy

Już od 1 kwietnia firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą zobowiązane do posiadania adresu do e-Doręczeń - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, które zachęca przedsiębiorców, aby nie czekali do ostatniej chwili, ale założyli skrzynkę już teraz.