– W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z Pocztą Polską. Zgłaszaj podejrzane wiadomości do CERT Poczta Polska na adres incydent@poczta-polska.pl – apeluje Poczta Polska.

Podpowiada też, że przede wszystkim należy zwracać uwagę na dziwne numery telefonów z zagranicznymi prefiksami (na przykład +63, czyli Filipin) oraz nietypowe adresy stron internetowych, które tylko udają stronę Poczty Polskiej. Często takie strony są łudząco podobne do stron oryginalnych. Prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to: https://www.poczta-polska.pl, a adresy stron służących do śledzenia przesyłek to: https://www.poczta-polska.pl/sledzenie-przesylek/ i www.pocztex.pl/sledzenie-przesylek/.

Klienci Poczty Polskiej częstym celem ataku

W przeszłości Poczta Polska i jej klienci byli już wielokrotnie celami ataków oszustów.

Otrzymywali więc na przykład SMS-y z prośbą o dopłatę do paczki: „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 0,50 złotego.” lub „Twoja paczka o numerze (...) wymaga dopłaty na sumę 0,87 złotego. Brak wpłaty oznacza zwrot przesyłki do nadawcy. Prosimy uregulować należność klikając w podany link https://(…).” A przesłany przez cyberprzestępców link prowadził do fałszywego panelu płatności elektronicznej.

Podszywający się pod Pocztę Polską oszuści wysyłali też do ofiary (nadal się to zdarza) SMS z informacją o braku możliwości dostawy z uwagi na błędny adres. Aby otrzymać przesyłkę, rzekomo wystarczy kliknąć w link do formularza, uzupełnić go i dokonać niewielkiej opłaty za zmianę adresu. Oczywiście strony, do których odnoszą się linki, są spreparowane, a wypełnienie formularza i dokonanie płatności może doprowadzić do utraty całej zawartości konta bankowego. – Dlatego nie należy otwierać podejrzanych linków, szczególnie od nieznajomych, uważać na wszelkiego rodzaju „okazje” w sieci i weryfikować autentyczność otrzymanej wiadomości – powtarza Poczta Polska.