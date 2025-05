– Od ośmiu lat Eternis rozwija się z własnych środków. Choć jesteśmy postrzegani jako platforma łącząca osoby przyjmujące zlecenia od firm typu Uber, Bolt, Glovo czy Wolt a samymi aplikacjami, to w praktyce widzimy siebie jako fintech. Wiele osób rozliczamy w cyklu dziennym, co jest niezwykle skomplikowane i wymagające, mamy jednak autorski system IT, aplikację i właśnie umiejętność zarządzania tymi procesami jest naszą kluczową wartością, którą możemy z łatwością skalować na inne rynki – komentuje Krzysztof Kowalski.

Właśnie te systemy i know-how to jest coś, co zachowując proporcje, pozwala porównywać Eternis do InPostu. Oba podmioty również mocno postawiły na ekspansję. – Nie ukrywam, że wzorujemy się na sukcesie InPostu. Chcielibyśmy iść ich drogą. Również jesteśmy polskim biznesem, nad Wisłą płacimy podatki i chcemy działać na skalę globalną. Polski model tego biznesu pośrednictwa aplikacyjnego jest mocno rozwinięty na tle Europy, daje platformom możliwości zarządzania flotami i ludźmi w sposób uporządkowany, efektywny, generując niższe koszty obsługi. Mamy zatem olbrzymi potencjał do wzrostu – twierdzi prezes Eternisu.

Tak UE może namieszać na rynku

Krzysztof Kowalski nie ukrywa, że przyszłość dla start-upu maluje się w jasnych barwach. – Dużo się dzieje, ciężko skonsumować wszystkie możliwości, które się przed nami otwierają – przyznaje.

Jak ustaliliśmy, w II połowie br. warszawska firma chce rozpocząć rozmowy z inwestorami. Czy uda jej się powtórzyć sukces nigeryjskiej spółki Moove, w którą m.in. Uber zainwestował w ub.r. 100 mln dol. (w sumie pozyskała ona od inwestorów 250 mln dol.)?

Rynek pośrednictwa przy przewozie osób i dostawach jedzenia czy drobnych zakupów wkrótce może czekać sporo zmian. Namieszać może na nim tzw. dyrektywa platformowa. Komisja Europejska postanowiła uregulować ten tzw. sektor gig economy (pracy przez aplikację), na którym w UE działa 28 mln osób. Teraz czas na implementację tych przepisów w Polsce (projekt ma być gotowy pod koniec br.). Od tego, jak bardzo resort pracy zdecyduje się zrównać status osób przyjmujących zlecenia przez apkę do osób zatrudnionych na etacie, zależy przyszła kondycja sektora. Poza Eternisem mowa o takich firmach, jak np. zrzeszone w Polskim Związku Partnerów Aplikacyjnych (PZPA): Agmer, Udriver, NB Pro czy One Fleet i Natviol. Nic dziwnego, że Łukasz Witkowski, współzałożyciel tej ostatniej z firm, uważa, że narzucanie minimalnej i maksymalnej liczby godzin pracy przez unijne przepisy, które w krajowym ustawodawstwie mają wejść w życie najpóźniej w grudniu 2026 r., to zły ruch.