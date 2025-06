Spółka podkreśla, że przestrzega przepisów, w tym w zakresie standardów środowiskowych, etycznych i społecznych. Nie odpowiada za politykę handlową czy operacyjną platform, z których korzystają konsumenci, nie posiada też kompetencji i uprawnień do weryfikowania działalności gospodarczej podmiotów trzecich, w szczególności w odniesieniu do ich wpływu na lokalne normy środowiskowe czy społeczno-gospodarcze. – Wszelkie wątpliwości lub zarzuty kierowane wobec platformy Temu powinny być analizowane przez właściwe organy administracji publicznej – zaznacza spółka.

Temu umacnia się na polskim rynku

Krytyka decyzji jest jednak ostra. – Partnerstwo to nie tylko decyzja biznesowa – to poważny błąd w kontekście gospodarczej polskiej racji stanu. Poczta Polska, spółka Skarbu Państwa, otrzymała w tym roku niemal miliard złotych dotacji z budżetu państwa na pokrycie strat i realizację usług powszechnych – wyjaśnia Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – Oznacza to, że polscy podatnicy de facto subsydiują dziś nie tylko krajowego operatora, ale – poprzez nową współpracę – także globalnego giganta e-commerce z Chin – dodaje, podkreślając, że to sytuacja, którą trudno zaakceptować z perspektywy interesu polskich przedsiębiorców.

– Zamiast realnie wzmacniać krajową gospodarkę, państwowy operator staje się narzędziem ekspansji zagranicznej platformy, która korzysta z przewag niedostępnych polskim przedsiębiorcom – mówi Sebastian Błaszkiewicz. Nie jest to odosobniony głos.

– Gdyby Poczta Polska była firmą prywatną, a część jej budżetu nie pochodziła z budżetu państwa, to pewnie ten ruch można by uznać za dobrą strategię, w której duży i rozpychający się na polskim rynku gracz e-commerce nawiązuje współpracę z firmą z olbrzymim potencjałem na rynku usług kurierskich i pocztowych – mówi Damian Siusta, menedżer ds. rozwoju w Postis w Polsce. – W sytuacji gdy PP jako spółka Skarbu Państwa ma wciąż preferencyjne warunki uczestnictwa w rynku pocztowym i otrzymuje dotacje z Ministerstwa Aktywów Państwowych, budzi to ogromny niesmak – jak można łagodnie określić sytuację, gdy nasze (polskich podatników) pieniądze są wykorzystywane w grze biznesowej przeciwko polskim podmiotom, płacącym podatki i rywalizującym ze sobą na rynkowych zasadach – dodaje.

Temu pod względem liczby użytkowników pokonało Allegro już w marcu, wyniki Mediapanel Gemius/PBI za kwiecień potwierdzają trend. Allegro ma ponad 17,8 mln użytkowników, a Temu niemal 17,9 mln.

Analitycy Gemiusa oraz PBI szykują zmianę sposobu prezentowania danych, proponując analizę innych danych na temat użytkowników, którzy np. poprzez dłuższy czas spędzany na stronach i aplikacjach wykazują się większym zaangażowaniem w przeglądane treści. W tym ujęciu ranking serwisów e-zakupów w kwietniu otwiera Allegro. Warto podkreślić wynik Vinted, który choć pod względem całkowitej liczby użytkowników zajmuje dopiero 10. miejsce, ale jeśli chodzi o udział zaangażowanych użytkowników, osiąga ten sam co Allegro wynik, czyli 89 proc. Daje mu to 5. miejsce w zestawieniu uwzględniającym tylko zaangażowanych użytkowników. Jednocześnie Temu po odfiltrowaniu użytkowników spędzających na nim poniżej minuty spada na 2. pozycję zestawienia. Gdy pod uwagę weźmiemy procentowy udział zaangażowanych użytkowników wśród wszystkich odwiedzających, Temu zajmuje miejsce 3.