Co warto podkreśli, InPost już dziś – biorąc pod uwagę dziewięć europejskich rynków, na których działa – jest trzecim pod względem wielkości operatorem logistycznym (w zakresie dostaw e-commerce B2C, czyli bezpośrednio do konsumenta).

Jakie są kolejne cele InPostu?

Yodel to był właściwie jedyny atrakcyjny gracz KEP, którego można było jeszcze kupić. W ub.r. fundusz Apollo przejął drugiego operatora w W. Brytanii – spółkę Evri, płacąc 2,7 mld funtów. Z kolei udziały w Royal Mail i GLS nabył Daniel Kretinsky. Nieoficjalnie mówi się, że czeski miliarder, który konsoliduje europejskie aktywa kurierskie, również interesował się akwizycją firmy Yodel, ale Brzoska uprzedził rywala.

Na kontynencie widać, że walka o paczki się zaostrza. I InPost chce być wśród tych, którzy wyjdą z tarczą. To dlatego zamierza szukać kolejnych okazji do przejęć, choć tych – jak twierdzi Rafał Brzoska – na rynku jest coraz mniej. Powód? Konsolidacja w sektorze KEP przyspiesza, a małych firm, które można kupić, szybko ubywa. – Te, które jeszcze kilka miesięcy temu były na sprzedaż, mają już nowego właściciela, wyceny innych ulegają zmianie. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie. Ale będziemy przyglądać się wszystkim możliwym okazjom inwestycyjnym – komentuje prezes InPostu. – Prawda jest taka, że tylko duzi gracze mają szansę na sukces, ale InPost już do nich należy – dodaje.

InPost działa już na pięciu z największych rynków e-commerce na Starym Kontynencie: w W. Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Francji i Polsce. W zakresie dostaw paczek poza domem (tzw. OOH), czyli do punktu odbioru lub automatu, dominują tam – nie licząc naszego kraju, gdzie liderem jest InPost – maszyny Amazona. Polska firma w starciu z globalnym hegemonem nie ma szans. Podobnie sprawa ma się z rynkiem niemieckim, gdzie króluje DHL. Operator ten generuje tam wysokie zyski, gdy inny gracze, jak GLS, DPD czy Hermes, liczą straty. To dlatego InPost nie ukrywa, że na razie nie ma tego kraju na swojej mapie ekspansji. Spółka zapowiada, że na razie skupi się na gruntowaniu swojej pozycji na kluczowych rynkach. I to na nich możliwe są przejęcia. Pod lupę trafiają m.in. Francja i Włochy. InPost będzie szukać akwizycji wśród firm, które oferują dostawy „pod drzwi”. Takim graczem był wspomniany Yodel, który pozwoli zbudować InPostowi drugą nogę biznesu obok OOH. Jak rozwiązanie door-to-door spółka rozwinie we Francji i Włoszech? Na razie robi to organicznie, ale słowo „na razie” jest tu kluczowe.