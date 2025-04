Yodel to kolejna firma, która trafia do portfela InPostu. Rafał Brzoska, założyciel i prezes Grupy InPost, zapowiada, że akwizycja brytyjskiej firmy stanowi „kluczowy moment rozwojowy na drodze do zrewolucjonizowania tamtejszego rynku dostaw oraz obecności InPost w całej Europie”. – Przejęcie Yodel pozwoli nam zrealizować plany rozwoju w Wielkiej Brytanii w tempie, które organicznie zajęłoby nawet pięć lat – wyjaśnia. I podkreśla, że ten ruch to krok, który potwierdza chęć długoterminowego zaangażowania na rynku brytyjskim, który ma największy potencjał w całej Europie.

Co oznacza przejęcie Yodel?

Dzięki akwizycji, InPost dokona skokowego wzrost wolumenu przesyłek do około 300 mln rocznie. Uzyska też natychmiastowe poszerzenie bazy sprzedawców do ponad 700 e-sklepów. Co więcej, polski operator zyska około 8-proc. udział w rynku. – Trzy lata temu mieliśmy udział poniżej 1 proc. i często nie byliśmy nawet uwzględniani w statystykach. W ub. r. był to już udział na poziomie ponad 2 proc., ale przejęciem firmy Yodel dokonaliśmy żabiego skoku. Teraz pozycja Royal Mail jest zagrożona – zapowiada szef InPostu.

Polski operator twierdzi, że transakcja ma również strategiczne znaczenie dla długoterminowego wzrostu InPostu i umocnienia jego pozycji na brytyjskim rynku, gdzie grupa posiada już sieć ponad 18 tys. punktów odbioru paczek, w tym 10 tys. automatów. Fuzja oznacza, że pod jedną marką realizowane będą dostawy zarówno do paczkomatów, jak i bezpośrednio pod drzwi klientów, co stanowi nowość na brytyjskim rynku. Kluczowym elementem oferty InPost na Wyspach ma być unikalna w segmencie B2C (do konsumenta) dostawa w reżimie D+1.

Zgodnie z warunkami porozumienia, InPost nabył 95,5 proc. kapitału zakładowego Judge Logistics Ltd (JLL), spółki matki Yodel Delivery Network, pozostawiając PayPoint z mniejszościowym udziałem w wysokości 4,5 proc. Przejęcie JLL zostało sfinalizowane poprzez konwersję długu na kapitał – InPost przekształcił istniejący kredyt dla JLL o wartości 106 mln funtów w obligacjach zamiennych na kapitał własny.