Na początku czerwca do Polski przyleciał amerykański raper i aktor Will Smith. Spotkał się z Lechem Wałęsą, a nawet poleciał helikopterem na występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”, który wykonał we własnej aranżacji jego przebój „Men in Black”. Powód przyjazdu był jednak inny. Gwiazdor był gościem specjalnym balu charytatywnego Top Charity 2025, którego głównym organizatorem jest fundacja Omeny Mensah, byłej prezenterki telewizyjnej, a obecnie bizneswoman i żony prezesa InPostu Rafała Brzoski.

Bal odbył się w Łazienkach Królewskich, a w jego trakcie przeprowadzono m.in. licytacje charytatywne. Organizowany jest od 2022 roku, media opisują go jako jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie elit biznesu i mediów. O elitarności może świadczyć zestaw gości, ale też ceny biletów, które zresztą nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jak wynika z naszych informacji, organizatorzy sprzedawali je w formie „cegiełek charytatywnych”, których koszty rosły w miarę zbliżania się terminu balu. Ceny „pakietu basic” wynosiły 20, 25 lub 30 tys. zł za osobę, w zależności od tego, czy zakup miał miejsce przed 15 kwietnia, przed 15 maja czy jeszcze później. Ceny „pakietu premium”, obejmującego dodatkowo noc w hotelu pięciogwiazdkowym i transport VIP, to odpowiednio: 25, 30 lub 35 tys. zł za osobę.

Prezes UOKiK wszedł w kadr celebrytkom, publikującym nagrania z zamkniętej imprezy Omeny Mensah

W tym roku wśród gości był prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Wiadomo o tym w zasadzie dzięki Willowi Smithowi. Zdjęcia z przebiegu corocznej imprezy, której charakter można określić jako poufny, trudno odnaleźć w serwisach społecznościowych, a celebryci chętniej fotografują się przed wejściem, często w wyszukanych strojach. Np. w 2023 roku Mensah i Brzoska witali gości w przebraniach rodem z włoskiego baroku.