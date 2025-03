Od marca wzrost emerytury rolniczej. Ile KRUS wypłaci po 25 latach płacenia składek?

Waloryzacja została przeprowadzona z urzędu, a zatem nie ma potrzeby składania żadnego wniosku. Objęła ona emerytury rolnicze, renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne, dodatki i inne świadczenia wypłacane razem z emeryturami i rentami, rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4+) oraz świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Każdy emeryt i rencista otrzyma w kwietniu informację o podwyższeniu wysokości świadczenia wraz z decyzją dotyczącą 13. emerytury.

Reklama

Ile wynosi podstawowa emerytura rolnicza po waloryzacji?

Aby dowiedzieć się, ile będzie wynosić emerytura po waloryzacji, należy pomnożyć wartość emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia. Od 1 marca 2025 r. emerytura podstawowa wynosi 1691,02 zł, a zatem została podwyższona o 88,16 zł. Indywidualne wskaźniki wymiaru są z kolei zależne od długości okresów pracy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Od zwaloryzowanych świadczeń potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Ta grupa seniorów nie musi płacić abonamentu RTV. Wiele osób o tym nie wie Większość posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych jest zobowiązana do płacenia abonamentu RTV. Niektórym przysługuje jednak zwolnienie z opłat. Należą do nich osoby powyżej 75. roku życia, ale nie tylko. Abonamentu nie muszą płacić również młodsi seniorzy, którzy spełniają określone kryterium dochodowe.

Jeżeli ustalona w ten sposób wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, która od 1 marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł, emerytura rolnicza zostanie z urzędu podwyższona do tej wartości. Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do tej kwoty nie zostaną podwyższone: