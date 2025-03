Czy liceum i studia wliczają się do emerytury?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku otrzymują prawo do emerytury powszechnej, gdy osiągną wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat w przypadku kobiet oraz co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn, a ponadto podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przynajmniej przez jeden dzień (na przykład jako pracownik lub właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej). Podczas ustalania prawa do świadczenia oraz wyliczania jego wysokości pod uwagę brane są zarówno okresy składowe, jak i nieskładkowe ubezpieczonego.

Czy studia wliczają się do emerytury?

Okresy nieskładkowe określa art. 7 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich wymienione są między innymi:

okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;

okres studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzenia;

okres asystenckich studiów przygotowawczych.

W związku z tym okres studiów, jeśli zostały ukończone zgodnie z programem, wlicza się do okresów nieskładkowych potrzebnych do ustalenia prawa do emerytury i określenia wysokości tego świadczenia.