700 zł do okularów od NFZ. Jakie warunki trzeba spełnić?

Pacjenci ze stwierdzoną przez okulistę wadą wzroku mogą otrzymać dofinansowanie na zakup okularów lub soczewek korekcyjnych. Refundacja z NFZ może wynieść od 25 do nawet 700 zł.



Dofinansowanie do okularów z NFZ. Jak z niego skorzystać?

Dopłata do okularów lub soczewek korekcyjnych z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Zarówno dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, jak i dorosłym.

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba spełnić określone kryteria. Najpierw pacjent powinien zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i uzyskać skierowanie do okulisty. Trzeba umówić się na wizytę do specjalisty, który ma umowę z NFZ. Jeżeli lekarz okulista stwierdzi wadę wzroku, wystawi zlecenie i receptę na okulary. Następnie można udać się do optyka. On także musi posiadać umowę z NFZ, by móc zrealizować zlecenie z dofinansowaniem. Koszt zakupu powinien zostać pomniejszony o kwotę przysługującej refundacji.

Jakie dofinansowanie na okulary można dostać z NFZ?

Kwota refundacji zależy od wielkości i rodzaju wady wzroku. Jeśli wada jest niewielka, dofinansowanie jest niskie, jednak w przypadku dużej krótkowzroczności lub dalekowzroczności można uzyskać dopłatę na poziomie kilkuset złotych. W przypadku dzieci kwoty refundacji są wyższe. Od 2024 roku obowiązują nowe limity finansowania okularów.