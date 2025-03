Trwa wymiana liczników. Jeden z ważnych terminów wypada w 2025 roku

Liczniki zdalnego odczytu to urządzenia, które muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie systemu pomiarowego. Służą do pomiaru i rozliczeń energii elektrycznej. Zdalnie przesyłają dane do systemu centralnego. Dzięki wbudowanej w przyrząd pamięci dane pomiarowe są zapisywane. Liczniki te nie tylko gromadzą dane, lecz także je analizują, co pozwala na precyzyjne rachunki i możliwość kontrolowania zużycia energii. Ponadto przesył danych ułatwia reagowanie na awarie lub wszelkiego rodzaju manipulacje danymi licznika.

Reklama

Wymiana liczników na liczniki zdalnego odczytu. Etapy

Wymiana liczników to jeden z etapów wdrażania do polskiego prawa wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944. Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest zobowiązany do 31 grudnia 2028 roku zainstalować liczniki zdalnego odczytu skomunikowane z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii, które stanowią co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, w tym stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych posiadających układ pomiarowo-rozliczeniowy bez przekładników prądowych lub napięciowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kilowolt.

Instalacja liczników zdalnego odczytu ma się odbyć: