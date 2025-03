Czytaj więcej Nieruchomości Za jakie ograniczenia służebnością przesyłu trzeba płacić Odpłatny pas służebności przesyłu nie musi zawierać strefy kontrolowanej, a tylko pas, z którego firma przesyłowa normalnie korzysta.

Sąd Najwyższy: przesłanką zasiedzenia służebności przesyłu nie jest posiadanie czy nawet własność samego urządzenia przesyłowego

Sam przepływ energii przez urządzenie, z czym należy wiązać oddanie gazociągu, wodociągu czy kanalizacji do użytku, to zdarzenie niemające bezpośredniego wpływu na objęcie w posiadanie cudzej nieruchomości w zakresie służebności. Ograniczenia we władaniu przez właściciela nieruchomością ujawniają się więc, gdy przedsiębiorca zajął oznaczoną część tej nieruchomości i rozpoczął prace związane z wznoszeniem urządzeń służących do przesyłania wody, ścieków, gazów, energii elektrycznej lub cieplnej. Już wtedy właściciel, jeżeli sprzeciwia się takiemu stanowi rzeczy, może podjąć działania zmierzające do tego, aby przedsiębiorca zaprzestał naruszenia jego władztwa.

Istotą zasiedzenia jest zaś posiadanie bez odpowiedniego tytułu prawnego. Skoro jednak właściciele nieruchomości udostępnili przedsiębiorstwu przesyłowemu dostęp do sieci (a dokładniej transformatora) celem naprawy i uzyskali należne wynagrodzenie, to nie sposób mówić, aby doszło do zasiedzenia na tej części działki służebności – wskazała w konkluzji sędzia.

Sygnatura akt: I CSK 2395/24