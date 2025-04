Po marcowej podwyżce najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto. Tyle samo otrzymają emeryci w ramach „trzynastek”, które zostaną wypłacone w kwietniu. Podwyżki są przeprowadzane z urzędu, co oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie. Zwaloryzowane emerytury zostały wypłacone w standardowych terminach wskazanych w decyzjach przyznających świadczenia. Co z drugą waloryzacją? Czy jest możliwa w tym roku? Wszystko zależy od poziomu inflacji w pierwszym półroczu 2025 r.

Druga waloryzacja emerytur w 2025: Jaki warunek musi zostać spełniony?

Waloryzacja jest przeprowadzana każdego roku, a jej celem jest ochrona realnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych. Opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia. Waloryzacja dotyczy nie tylko rent i emerytur wypłacanych przez ZUS, ale również przez KRUS. Są nią także objęte emerytury mundurowe, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz dodatki do emerytur i rent.

Według zapowiedzi rządu druga waloryzacja nastąpi w przypadku, gdy inflacja w pierwszej połowie 2025 roku przekroczy 5 proc. Projekt ustawy w tej sprawie jest gotowy, jednak póki co nie została ona przyjęta. Rząd będzie kontynuować proces legislacyjny, gdy wzrośnie ryzyko wzrostu inflacji.

Jakie jest prawdopodobieństwo wzrostu inflacji?

W styczniu i lutym 2025 r. wskaźnik wzrostu cen wyniósł 4,9 proc. 31 marca GUS podzielił się na swoim profilu w serwisie X szybkim szacunkiem dotyczącym poziomu inflacji w trzecim miesiącu roku. Według wstępnych danych wyniosła ona 4,9 proc. rok do roku. W marcu 2025 r. w porównaniu z marcem 2024 r. żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 6,7 proc., a nośniki energii o 13,3 proc. Spadły za to ceny paliw. W porównaniu do marca 2024 r. są tańsze o 4,7 proc. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. Z tych wstępnych danych wynika, że w całym pierwszym kwartale tego roku inflacja wyniosła średnio 4,9 proc. To znacznie mniej niż wynikało z marcowej projekcji inflacyjnej NBP. Bank szacował wynik na poziomie 5,4 proc.