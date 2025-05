„Nie wyobrażałem sobie, żeby tych pieniędzy nie otrzymać” – mówi dyrektor szpitala w Nysie

W odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” na temat rozliczeń ze szpitalem w Nysie Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że informacja o tym, że wypłacone środki to pożyczka, była znana już we wrześniu ubiegłego roku. „I dotyczy nie tyle zwrotu, ile okresu (terminu) rozliczenia otrzymanych środków na realizację świadczeń zdrowotnych” – pisze NFZ. „Ministerstwo Zdrowia, wychodząc naprzeciw postulatom właściciela nyskiego szpitala, podjęło decyzję o nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mającej między innymi na celu wydłużenie okresu rozliczeniowego środków otrzymanych przez placówki z terenów dotkniętych powodzią do 31 grudnia 2026 r.” – wyjaśnia fundusz. Oznacza to, że termin spłaty pożyczki przesunięto z 31 grudnia tego roku na końcówkę przyszłego.

– Nie wyobrażałem sobie, żeby tych pieniędzy nie otrzymać – mówi dyrektor szpitala w Nysie. Jak tłumaczy, ok. 75 proc. kosztów szpitala to wynagrodzenia, a powinnością dyrekcji było wypłacenie pensji pracownikom szpitala w okresie powodzi. Personel pracował przy usuwaniu skutków powodzi w placówce, a część wspierała pracę utworzonego w mieście szpitala polowego.

Pieniądze z umowy poza ryczałtowej są przeznaczone na realizację świadczeń limitowanych. Stanowisko funduszu sprowadza się do tego, że jeżeli szpital nie działał, to nie leczył pacjentów, czyli nie realizował świadczeń (ma niewykonania), dlatego pieniądze musi oddać.

– Jeżeli pożyczka nie będzie możliwa do umorzenia, to po prostu będzie to zadłużenie szpitala, które będziemy musieli spłacić w latach następnych. Zapewne, jeżeli wykonamy jakieś nadwykonania, to NFZ nam nie zapłaci, ponieważ rozliczy to nam w ramach tego zadłużenia – mówi dyrektor szpitala w Nysie.

Poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o komentarz w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego w Nysie. Do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.