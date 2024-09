Nysie może zagrozić zwiększony zrzut wody ze zbiornika retencyjnego

Kolbiarz w rozmowie z RMF FM tłumaczył, że od umacnianego wału przy Moście Kościuszki do centrum miasta jest w linii prostej ok. 250 metrów. Dlatego tak ważne jest, by wał zatrzymał wzbierającą wodę.



Władze Nysy mają zapewnienie, że do 6 rano zrzut wody ze zbiornika retencyjnego będzie utrzymywany na poziomie 800 m3 na sekundę, dzięki czemu woda ma zmieścić się w korycie rzeki i nie wylewać się na miasto. Zwiększenie zrzutu wody ponad ten poziom może zagrozić Nysie.



Powiat nyski jest jednym z tych powiatów, w którym rząd wprowadził 16 września stan klęski żywiołowej. Trudna sytuacja pogodowa na południu Polski jest związana z przejściem nad naszą częścią Europy niżu genueńskiego Boris, który przyniósł nawalne opady deszczu i doprowadził do znacznego podniesienia poziomu rzek, strumieni i innych zbiorników wodnych.