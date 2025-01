Limitów w finansowaniu wizyt u lekarzy specjalistów, czyli w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, nie ma od 1 lipca 2021 roku. - Po tych już kilku latach wiemy, że ten system wymaga modyfikacji – powiedział „Rzeczpospolitej” prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Jak tłumaczył, samo uwolnienie finansowania nie spowodowało, że większa liczba pacjentów, którzy chcą po raz pierwszy dostać się do specjalisty, faktycznie skorzystała z wizyty.

Reklama

- Natomiast zaczęło się coraz częściej pojawiać zjawisko, że pacjent przychodzi po raz pierwszy i w ciągu roku korzysta z tej poradni nie raz, dwa razy, trzy razy tylko pięć razy. Rekordziści korzystali po dziesięć razy – wskazał.

Stawka degresywna w AOS

W podcastcie „Recz o Zdrowiu” szef NFZ zapowiedział zmiany w systemie finansowania AOS. - Nasz pomysł jest taki, żeby oczywiście nie rezygnować z nielimitowości - czyli będziemy płacić za te świadczenia w sposób nielimitowany – ale, żeby te placówki, które dużo częściej niż normalnie, czyli powyżej mediany, po raz kolejny przyjmują tego samego pacjenta – owszem – otrzymały za to wynagrodzenie, ale nieco niższe. My to nazywamy stawką degresywną – powiedział Filip Nowak.

- Ta stawka będzie trochę niższa od nominalnej, jeszcze nie wiem o ile, bo trwają dyskusje, obliczenia, co będzie korzystne dla całego systemu, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy chcą się po raz pierwszy dostać do lekarza, ale wydaje mi się, że to jest krok we właściwym kierunku i jestem ogromnym zwolennikiem tego rozwiązania – dodał.

Nowe zasady finansowania jeszcze w lutym

Zmiany zostaną wprowadzone zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. - Chciałbym podpisać (zarządzenie – red.) w lutym, czyli w ciągu najbliższego miesiąca. To też zależy od tego, jak burzliwe będą konsultacje, bo naszą zasadą jest to, żeby przy wszelkich nowych rozwiązaniach wysłuchać głosu środowiska. Czasem robimy spotkania ze środowiskiem, takie studyjne, na których dyskutujemy. Oczywiście obligatoryjnie przy tak ważnych rzeczach są konsultacje społeczne, czyli publikujemy projekt zarządzenia. To jest spora zmiana, która na pewno wzbudzi emocje. Zresztą większość dokumentów, które podpisujemy, wzbudza emocje – powiedział Filip Nowak.