Wyjazd do sanatorium w ciągu kilku dni? Jest na to sposób, ale trzeba spełnić warunki

Leczenie uzdrowiskowe to jedna z metod wspomagania odzyskania sprawności po chorobie, wypadku lub u osób ze zdiagnozowaną chorobą zawodową. Po otrzymaniu skierowania na ten typ leczenia wielu pacjentów musi zmierzyć się jeszcze z długim okresem oczekiwania na wyjazd. Termin leczenia można przyspieszyć wykorzystując tzw. zwroty.

Reklama

Sanatorium na NFZ. Skąd bierze się pula zwrotów?

Zwrot to nic innego jak zwolnione skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Nierzadko zdarza się, że pacjenci, którzy już otrzymali termin wyjazdu, decydują się na rezygnację. Powodów jest wiele – od przyczyn osobistych po stan zdrowia. Jak wyjaśnia portal pacjent.gov.pl, jako rezygnację z leczenia uzdrowiskowego zostanie także uznane odesłanie skierowania do NFZ lub przysłanie prośby o zmianę terminu lub miejsca. W tym wypadku kolejny termin leczenia nie jest wyznaczany, o ile pacjent nie uzasadni (i nie udokumentuje) powodu rezygnacji. Jeżeli NFZ uzna, że przyczyna zwrotu jest zasadna, pacjent nie straci swojego miejsca w kolejce i otrzyma nowy termin wyjazdu. Jeżeli przyczyna rezygnacji zostanie oceniona jako „bezzasadna”, procedura przydziału do sanatorium zacznie się od nowa. Wszystkie zwroty trafiają do jednej puli, z której – na określonych warunkach – mogą korzystać pacjenci chcący przyspieszyć wyjazd.

Wyjazd do sanatorium ze „zwrotów”. Jak można skorzystać?

Jak wyjaśnia NFZ, w tym wypadku kluczowe jest m.in. zainteresowanie szybszą opcją wyjazdu przez samego pacjenta i jego dostępność. Pacjent, który zgłosił do NFZ chęć skorzystania ze zwrotu, musi być gotowy na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia.

Kolejny, ważny warunek dotyczy osób, które już skorzystały z opcji leczenia w sanatorium. W tym przypadku kolejny wyjazd możliwy jest dopiero po upływie 18 miesięcy od daty zrealizowanego, ostatniego pobytu w uzdrowisku. Warto również pamiętać, że skierowanie ze zwrotu musi odpowiadać profilowi leczenia pacjenta, który chce przyspieszyć wyjazd do sanatorium.