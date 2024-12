Paczki, bony i premie świąteczne. Na jakie wsparcie może liczyć pracownik?

Paczki, bony i premie świąteczne oraz inne tego typu dodatki związane z Bożym Narodzeniem mogą być finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub ze środków własnych pracodawcy. W każdym z tych przypadków zasady przyznawania wsparcia dla pracowników są inne.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Czym jest?

Zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) określa ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz zobowiązani są utworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Ponadto obowiązek taki mają, jeśli zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przypadku, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa. Liczbę zatrudnionych – w przeliczeniu na pełne etaty – zawsze określa się zgodnie ze stanem z dnia 1 stycznia danego roku. Określona na ten dzień liczba obowiązuje przez cały rok bez względu na wszelkie zmiany w zatrudnieniu, a nawet zmiany statusu pracodawcy.

We wszystkich jednostkach budżetowych i samorządowych, bez względu na liczbę zatrudnionych osób, musi być utworzony ZFŚS. Pracodawcy, którzy zgodnie z prawem nie muszą tworzyć funduszu, mogą to zrobić dobrowolnie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zasilany jest z corocznego odpisu podstawowego, który naliczany jest w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego.