Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego mają czas do 31 grudnia 2024 roku, aby w pełni dostosować się do wymagań nowego rozporządzenia.

Sanatoria 2025: Co jeszcze zmienia rozporządzenie?

Ponadto rozporządzenie z 30 września 2024 roku zmienia także występujące we wcześniejszym akcie słowo „separatka” na „izolatka”, a także definiuje między innymi pojęcia:

pokoju łóżkowego („pomieszczenie dla pacjentów wyposażone w łóżko lub łóżka jednoosobowe, umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, pojemnik na odpady, szafkę przyłóżkową, jeden stół na pokój, jedno krzesło na osobę i szafę ubraniową”);

pomieszczenia higieniczno-sanitarnego („pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, natrysk i pojemnik na odpady”);

oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego zbiorowego („pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, uchwyty zapewniające bezpieczeństwo przy korzystaniu z toalety, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, dozownik z płynem antyseptycznym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki”).

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że w szpitalach, które prowadzą leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko nadzoru kardiologicznego wyposażone w co najmniej jedno antystatyczne łózko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron (dwóch dłuższych), zestaw do reanimacji (co najmniej defibrylator, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do intubacji i wentylacji), instalacje gazów medycznych i kardiomonitor przy każdym łóżku.

Od 1 stycznia 2025 roku stanowisko nadzoru kardiologicznego ma być wyposażone co najmniej w antystatyczne łózko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron (w tym dwóch dłuższych), kardiomonitor przy każdym łóżku, aparat EKG, instalacje gazów medycznych lub butle z tlenem, zestaw do reanimacji (co najmniej defibrylator i zestaw do intubacji oraz wentylacji), a także elektryczne urządzenie do ssania.