Elektroniczny obieg dokumentów w ochronie zdrowia ułatwia życie pacjentom i personelowi. Przyzwyczailiśmy się już do e-recept i e-skierowań do specjalistów. Od 1 lipca 2023 roku również skierowania do sanatorium domyślnie wystawiane są tylko w formie elektronicznej. Do tej pory ten wymóg nie dotyczył jednak osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest. Są oni objęci odrębnymi przepisami określającymi ich uprawnienia do leczenia uzdrowiskowego (chodzi o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest).

Od 20 września jednak także osoby należące do tej grupy będą dostawały skierowania do sanatorium w formie elektronicznej. To efekt wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2024 r. poz. 1257).

E-skierowania do sanatorium dla zatrudnionych przy produkcji wyrobów z azbestem. Nowe zasady

E-skierowania do sanatorium dla osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów z azbestem od teraz będą wystawiane w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Jak czytamy w rozporządzeniu, „skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będzie przekazywane za pośrednictwem SIM do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)”.

Jednocześnie lekarze wydający e-skierowania stracili uprawnienia do wskazywania miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego. „Powyższe rozwiązanie ma na celu ujednolicenie elementów procesu wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe” – uzasadniało tę zmianę Ministerstwo Zdrowia.