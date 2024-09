numer legitymacji;

imię i nazwisko emeryta;

PESEL;

r odzaj świadczenia;

ważność legitymacji;

warunek ważnego posługiwania się dokumentem;

oznaczenie organu rentowego wydającego legitymację, imię i nazwisko oraz podpis kierownika;

logo ZUS-u;

miejsce i datę wystawienia.

Z kolei dokument elektroniczny dostępny jest w aplikacji mObywatel. Wizualizacja ta zawiera:

numer mLegitymacji;

zdjęcie emeryta lub rencisty;

imię i nazwisko emeryta lub rencisty;

PESEL;

rodzaj świadczenia;

termin ważności mLegitymacji, ewentualnie informację o tym, że jest ona nieważna;

oznaczenie organu rentowego wydającego mLegitymację;

logo ZUS-u;

hologram z wizerunkiem orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się w sposób dynamiczny, kiedy zmienia się położenie urządzenia mobilnego w przestrzeni;

napis RZECZPOSPOLITA POLSKA;

flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak dodać legitymację emeryta w aplikacji mObywatel?

Elektroniczna forma legitymacji emeryta-rencisty, zwana mLegitymacją, jest automatycznie wystawiana przez ZUS. Jednak to emeryt-rencista musi ją dodać do swojej aplikacji mObywatel. Jak to zrobić? Należy uruchomić aplikację, kliknąć opcję „Dodaj dokument”, a następnie wybrać z listy „Legitymacja emeryta-rencisty”. Te kroki sprawią, że e-dokument będzie dostępny.

Kto ma prawo do otrzymania legitymacji emeryta?

Legitymację emeryta-rencisty mogą uzyskać osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jeżeli to prawo ustało, wówczas należy zwrócić legitymację do organu rentowego.