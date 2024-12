Podział spadku po rodzicach. Kto ma prawo do majątku po zmarłych?

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, jest stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli wszyscy spadkobiercy są znani i zgodni co do podziału majątku, sprawę można najszybciej załatwić u notariusza. Aby jednak było to możliwe, konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych. Jeśli w rodzinie występuje konflikt i nie ma możliwości zgromadzenia wszystkich spadkobierców w jednym czasie, konieczne będzie sądowe postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku. Jak załatwić formalności?

W przypadku wizyty u notariusza sprawa jest dość prosta. Wszyscy spadkobiercy muszą zgodnie określić, kto dziedziczy po zmarłych rodzicach. Następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Ten dokument, podobnie jak postanowienie sądowe, jest niezbędny spadkobiercom do dysponowania odziedziczonym majątkiem. Na jego podstawie następuje m.in. zmiana danych w księdze wieczystej czy wypłata środków z rachunku bankowego.

Jeśli stwierdzenie nabycia spadku ma odbywać się na drodze sądowej, konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie. Może to zrobić spadkobierca lub jego następca prawny, osoba uprawniona do zachowku, zapisobierca, zapisobierca dalszy, nabywca spadku (udziału spadkowego) oraz wierzyciele spadkodawcy. Wniosek jest pismem wszczynającym postępowanie. Należy skierować go do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli nie jest ono znane, wniosek kierujemy do sądu właściwego dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, a jeżeli nie ma takiego miejsca, do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

We wniosku muszą znaleźć się m.in. oznaczenie wnioskodawcy, informacje o spadkobiercach ustawowych i testamentowych (ich dane, określenie pokrewieństwa), o tym, czy zmarły pozostawił po sobie małżonka, dzieci oraz czy istnieje testament. Konieczne jest też dołączenie szeregu dokumentów, m.in. odpisu aktu zgonu spadkodawcy, odpisu aktu urodzenia wnioskodawcy i jeśli to możliwe, również odpisów aktów urodzenia lub aktów małżeństwa spadkobierców (w przypadku zmiany nazwiska). Poza tym należy dołączyć odpis testamentu, o ile istnieje. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł. Jeśli stwierdzenie nabycia spadku ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, każdy ze spadkobierców musi dodatkowo uiścić 100 zł tytułem opłaty sądowej od oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Konieczne jest także uiszczenie opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł. Po przeanalizowaniu dokumentów, sąd wyda prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.