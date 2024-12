Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Ciężar udowodnienia przebaczenia spoczywa na pozwanym (czyli na osobie, która jest posądzana o niegodność dziedziczenia). Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Kodeks cywilny nie precyzuje, co to oznacza. To sędzia orzekający w konkretnej sprawie ocenia, czy przebaczający miał dostateczne rozeznanie. Przyjmuje się, że aby można było o nim mówić, spadkodawca musi rozumieć, co i komu przebacza oraz znać okoliczności, które mogą wpłynąć na uznanie kogoś za niegodnego dziedziczenia. Przebaczenie powinno dotyczyć konkretnego powodu niegodności dziedziczenia (nie chodzi o jakiekolwiek przebaczenie, ale przebaczenie tego zachowania, które mogłoby doprowadzić do niegodności dziedziczenia).



Kto może stwierdzić, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia?

Art. 928 Kc mówi, że spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia przez sąd. Pozew do sądu może wnieść każdy, kto ma w tym interes, w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Właściwym jest tu co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (do tego sądu trzeba skierować pozew). Jeżeli wartość spadku nie przekracza 100 tys. zł, odpowiedni będzie sąd rejonowy. Jeśli przedmiot sporu przewyższa tę kwotę, pozew składa się w sądzie okręgowym.



Kto najczęściej ubiega się o uznanie niegodności dziedziczenia przed sądem?

Najczęściej z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego występują pozostali spadkobiercy, ale prawo daje taką możliwość każdemu, kto ma w tym „dowolny interes” (np. majątkowy, niemajątkowy, społeczny). W konsekwencji uprawnionym może być np. wierzyciel, przyjaciel, czy osoba bliska spadkodawcy, ale też gmina, na terenie której mieszkał zmarły, Skarb Państwa czy prokurator.

Sprawa o niegodność dziedziczenia a stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie wyklucza wytoczenia powództwa o uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia. W razie stwierdzenia niegodności dziedziczenia już po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub po przeprowadzeniu działu spadku, prawomocny wyrok stwierdzający niegodność dziedziczenia może stanowić podstawę do wprowadzenia zmian. Na podstawie wyroku sąd w odrębnym postępowaniu może po raz kolejny stwierdzić nabycie spadku, ale już zgodnie z orzeczeniem uwzględniającym niegodność dziedziczenia. Na tej podstawie można też wznowić postępowanie działowe. Z kolei akt poświadczenia dziedziczenia może zostać uchylony przez sąd w trybie art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego (postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku).