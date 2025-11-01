Ostry atak Viktora Orbána na Donalda Tuska. W tle spotkanie węgierskiego premiera ze Zbigniewem Ziobrą

Aktualizacja: 01.11.2025 15:30 Publikacja: 01.11.2025 14:46
Viktor Orbán
We wtorek polska prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrzy i zgodę na jego aresztowanie. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją szefa Ministerstwa Sprawiedliwości; jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi o sprawę środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez MS. Posiedzenie ws. wniosku o uchylenie immunitetu Ziobry zaplanowane jest na 6 listopada.
Tymczasem Zbigniew Ziobro udał się z wizytą do Budapesztu, gdzie – jak donosiły media – uczestniczył w dyskusji towarzyszącej zorganizowanemu w Budapeszcie pokazowi filmu „Przejęcie” w reżyserii Marcina Tulickiego, który ma obrazować „demontaż rządów prawa i przejęcie instytucji państwa i mediów” przez rząd Donalda Tuska.
W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
Serwis internetowy wPolityce.pl podał, że Zbigniew Ziobro zaprzeczył, jakoby Ziobro miał zastanawiać się nad złożeniem na Węgrzech wniosku o azyl. – Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju – powiedział b. minister sprawiedliwości cytowany przez wPolityce.pl.
Donald Tusk po wyjeździe Ziobry opublikował na platformie X wpis ze zdaniem „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”.
Ziobro odpowiedział na to również rymowanym wpisem „Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki – albo do Berlina, albo za kratki”.
W czwartek Viktor Orbán zamieścił wspólne zdjęcie z Ziobrą. Fotografii towarzyszył wpis: „Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd Polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę” – stwierdził.
Do spotkania z premierem Węgier Ziobro odniósł się także we wpisie na portalu X. Napisał, że już tydzień temu zapowiadał swój wyjazd na premierę filmu do Budapesztu. „Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska – jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki” – podkreślił.
Po tym wszystkim Viktor Orbán opublikował wpis, w którym stwierdził, że Donald Tusk „rozpoczął kolejny atak na Węgry”. „Robi to, ponieważ ma poważne kłopoty w kraju. Jego partia przegrała wybory prezydenckie, jego rząd jest niestabilny, a on sam traci w sondażach. (...) Stał się jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych w Europie – jednak jego polityka wojenna zawodzi: Ukrainie kończą się europejskie pieniądze, a Polacy są zmęczeni wojną. Nie może zmienić kursu, ponieważ uczynił z Polski wasala Brukseli” – napisał węgierski premier.
„Teraz jest w panice, prześladuje swoich przeciwników politycznych i krytykuje propokojową postawę Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych. To takie smutne” – dodał.
Zaznaczył również, że „historyczna przyjaźń między Węgrami a Polską zasługuje na coś lepszego”. „Nie mogę i nie będę popierał wojennego podżegania pana Tuska. Węgry podążają inną drogą – drogą pokoju. Naród węgierski odmawia zostania wasalem Brukseli. Czas, aby pan Tusk to zaakceptował – i zajął się swoimi sprawami” – zakończył.
