Ostry atak Viktora Orbána na Donalda Tuska. W tle spotkanie węgierskiego premiera ze Zbigniewem Ziobrą

Premier Węgier Viktor Orbán opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ostro skrytykował polskiego premiera Donalda Tuska. Jak napisał, Tusk „rozpoczął kolejny atak na Węgry”, bo „ma poważne kłopoty w kraju”. Była to odpowiedź na wpis Tuska, który zarzucił Orbánowi po spotkaniu z byłym szefem polskiego resortu sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, że „przeszkadza mu demokracja”.

Publikacja: 01.11.2025 14:46

Viktor Orbán

Viktor Orbán

Foto: Reuters/Bernadett Szabo

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są powody ostrej krytyki Viktora Orbána wobec Donalda Tuska?
  • Na czym polegają kontrowersje związane ze Zbigniewem Ziobrą i jego wizytą na Węgrzech?
  • Jakie są zarzuty polskiej prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry i jakie działania podjęto w tej sprawie?
  • Dlaczego wizyta Ziobry w Budapeszcie i jego współpraca z Orbanem budzą tak duże zainteresowanie?

We wtorek polska prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrzy i zgodę na jego aresztowanie. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją szefa Ministerstwa Sprawiedliwości; jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi o sprawę środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez MS. Posiedzenie ws. wniosku o uchylenie immunitetu Ziobry zaplanowane jest na 6 listopada. 

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Czy Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu? Znamy zdanie Polaków

Zbigniew Ziobro w Budapeszcie 

Tymczasem Zbigniew Ziobro udał się z wizytą do Budapesztu, gdzie – jak donosiły media – uczestniczył w dyskusji towarzyszącej zorganizowanemu w Budapeszcie pokazowi filmu „Przejęcie” w reżyserii Marcina Tulickiego, który ma obrazować „demontaż rządów prawa i przejęcie instytucji państwa i mediów” przez rząd Donalda Tuska. 

W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. 

Marcin Romanowski
Polityka
Już wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski. Azylu udzielił mu rząd Węgier

Serwis internetowy wPolityce.pl podał, że Zbigniew Ziobro zaprzeczył, jakoby Ziobro miał zastanawiać się nad złożeniem na Węgrzech wniosku o azyl. – Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju – powiedział b. minister sprawiedliwości cytowany przez wPolityce.pl.

Donald Tusk po wyjeździe Ziobry opublikował na platformie X wpis ze zdaniem „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”. 

Ziobro odpowiedział na to również rymowanym wpisem „Najpóźniej za dwa lata pakuj manatki – albo do Berlina, albo za kratki”.

Wspólne zdjęcie Viktora Orbána i Zbigniewa Ziobry. „Sprawiedliwość dla Polski!”

W czwartek Viktor Orbán zamieścił wspólne zdjęcie z Ziobrą. Fotografii towarzyszył wpis: „Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd Polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę” – stwierdził.

Do spotkania z premierem Węgier Ziobro odniósł się także we wpisie na portalu X. Napisał, że już tydzień temu zapowiadał swój wyjazd na premierę filmu do Budapesztu. „Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska – jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki” – podkreślił.

Wpis Viktora Orbána i ostre słowa wobec Donalda Tuska

Po tym wszystkim Viktor Orbán opublikował wpis, w którym stwierdził, że Donald Tusk „rozpoczął kolejny atak na Węgry”. „Robi to, ponieważ ma poważne kłopoty w kraju. Jego partia przegrała wybory prezydenckie, jego rząd jest niestabilny, a on sam traci w sondażach. (...) Stał się jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych w Europie – jednak jego polityka wojenna zawodzi: Ukrainie kończą się europejskie pieniądze, a Polacy są zmęczeni wojną. Nie może zmienić kursu, ponieważ uczynił z Polski wasala Brukseli” – napisał węgierski premier.

„Teraz jest w panice, prześladuje swoich przeciwników politycznych i krytykuje propokojową postawę Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych. To takie smutne” – dodał.

Zaznaczył również, że „historyczna przyjaźń między Węgrami a Polską zasługuje na coś lepszego”. „Nie mogę i nie będę popierał wojennego podżegania pana Tuska. Węgry podążają inną drogą – drogą pokoju. Naród węgierski odmawia zostania wasalem Brukseli. Czas, aby pan Tusk to zaakceptował – i zajął się swoimi sprawami” – zakończył. 

