Ostry atak Viktora Orbána na Donalda Tuska. W tle spotkanie węgierskiego premiera ze Zbigniewem Ziobrą

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są powody ostrej krytyki Viktora Orbána wobec Donalda Tuska?

Na czym polegają kontrowersje związane ze Zbigniewem Ziobrą i jego wizytą na Węgrzech?

Jakie są zarzuty polskiej prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry i jakie działania podjęto w tej sprawie?

Dlaczego wizyta Ziobry w Budapeszcie i jego współpraca z Orbanem budzą tak duże zainteresowanie?

We wtorek polska prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrzy i zgodę na jego aresztowanie. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją szefa Ministerstwa Sprawiedliwości; jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi o sprawę środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez MS. Posiedzenie ws. wniosku o uchylenie immunitetu Ziobry zaplanowane jest na 6 listopada.

Reklama Reklama

Zbigniew Ziobro w Budapeszcie

Tymczasem Zbigniew Ziobro udał się z wizytą do Budapesztu, gdzie – jak donosiły media – uczestniczył w dyskusji towarzyszącej zorganizowanemu w Budapeszcie pokazowi filmu „Przejęcie” w reżyserii Marcina Tulickiego, który ma obrazować „demontaż rządów prawa i przejęcie instytucji państwa i mediów” przez rząd Donalda Tuska.

W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.