Łubowski to doświadczony sędzia, kieruje sekcją postępowania międzynarodowego ds. z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych. W 2020 r. zasłynął odmową wydania do Holandii w ramach ENA małżeństwa Hertogów, które uciekło do Polski z autystycznym synem, gdy po donosie sąsiadów, że chłopiec płacze, odebrali go tamtejsi urzędnicy.

Gdzie przebywa Romanowski? – Zachodzi podejrzenie, iż w jednym z krajów Unii Europejskiej – mówi prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Według źródeł „Rz” najmocniejszy trop to Węgry

W mediach pojawiają się coraz bardziej sensacyjnie brzmiące informacje. Radio ESKA twierdzi, że śledczy, używając „najnowszych technik operacyjnych”, ustalili, że jest w Hiszpanii, w dużym mieście – gdzie dotarł przez Berlin. „GW” sugeruje, że już został namierzony i służby znają „każdy jego ruch”.

Jednak według źródeł „Rz” najmocniejszy trop to Węgry (ten kierunek – Węgry, lub dalej – Turcja, pojawiał się od początku). To dlatego – jak ustaliliśmy – policja uruchomiła w środę swojego oficera łącznikowego na Węgrzech. Nie ma jeszcze poszukiwań międzynarodowych, ale może on nieoficjalnie zbierać informacje.

Portal Telex.hu podaje, że wkrótce Romanowski może otrzymać azyl polityczny na Węgrzech.