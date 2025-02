Czytaj więcej Samorząd Duże zmiany w rachunkach za wodę i ścieki. Jest projekt nowych przepisów Ministerstwo Infrastruktury złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne. Jednym z jego celów jest przeniesienie kompetencji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na poziom gminy.

„W sklepie możesz też wejść w szczegóły aplikacji i poszukać numeru jej aktualnie dostępnej wersji. Następnie możesz go porównać z numerem wersji swojego mObywatela. Aby go sprawdzić, uruchom aplikację i zanim się do niej zalogujesz, zerknij w prawy dolny róg ekranu – tam zobaczysz numer wersji mObywatela zainstalowanego na Twoim urządzeniu” – wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

Jak zaktualizować mObywatela?

Przypomnijmy, że osoby, których mObywatel aktualizuje się automatycznie (z czego wg MC korzysta znaczna część użytkowników), nie muszą nic robić. „Jeśli jednak nie korzystasz z automatycznej aktualizacji, koniecznie zaktualizuj swojego mObywatela. Możesz to zrobić nawet teraz, ponieważ w sklepach Google Play i App Store już są dostępne wersje aplikacji, które umożliwiają dalsze z niej korzystanie. Dlatego nie czekaj do 25 lutego i już teraz zaktualizuj swojego mObywatela” – czytamy.

Nowości w mObywatelu po aktualizacji

Użytkownicy, którzy zaktualizowali mObywatela, donoszą w mediach, że pojawiły się w nim dwie nowe funkcje. Pierwsza dotyczy możliwości zarządzania powiadomieniami z profilu zaufanego. „Udając się w aplikacji do sekcji Więcej i Powiadomienia znajdziemy obszar o nazwie Powiadomienia z profilu zaufanego. W tym miejscu jest adnotacja związana z możliwością zarządzania, co jest wykonalne po zalogowaniu się na konto w usłudze pz.gov.pl” – informuje serwis Geekweek. Druga nowość związana jest z modułem Firma, do którego zostały wprowadzone informacje o nowej klasyfikacji kodów PKD.