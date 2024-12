Koniec miejsc na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym. Czy trzeba wymienić dokument?

Już od kilku lat kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego. Zabierają go jednak na badania okresowe pojazdu, by otrzymać pieczątkę po przejściu przeglądu. Co jednak, kiedy brakuje już na nie miejsca?