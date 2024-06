"Chaos narasta". Rzecznik MŚP o obowiązku przerejestrowania pojazdu

po przekroczeniu terminu 90 dni – 1000 zł

po przekroczeniu 180 dni – 2000 zł.

Czytaj więcej Prawo Wymień tablice rejestracyjne. Inaczej zapłacisz nawet tysiąc złotych kary Już od 1 stycznia 2024 roku zaczną obwiązywać nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów. Zgodnie z nimi każdy nabywca samochodu zobowiązany będzie do złożenia wniosku o jego rejestrację. To znacząca zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących zasad, kiedy wystarczyło zgłosić jego nabycie.

Wcześniejsze regulacje przewidywały, że w przypadku zbycia pojazdu zarówno sprzedający, jak i kupujący mieli obowiązek dokonać organowi rejestrującemu odpowiedniego zgłoszenia. Nie istniał obowiązek rejestracji pojazdu. Został on wprowadzony uchwaloną 7 lipca 2023 r. nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa przewiduje jednak wyjątek: obowiązku rejestracji nie stosuje się, gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium RP dokona jego zbycia przed upływem odpowiednio 30 lub 90 dni.

I tu pojawią się problemy z interpretacją przepisów.

„Według informacji Ministerstwa Infrastruktury skierowanej do powiatowych wydziałów komunikacji obowiązek rejestracji przechodzi na nowego nabywcę, jednak termin rejestracji jest liczony od daty pierwotnego nabycia pojazdu na terytorium RP. W praktyce może to prowadzić do patowych sytuacji, w których ustawowy obowiązek rejestracji jest niemożliwy do realizacji. Postawieni w obliczu niejasności prawnej urzędnicy podejmują sprzeczne decyzje. Niektóre urzędy wymierzają kary byłym właścicielom, inne nie wiedząc, co robić, wstrzymują się z decyzjami lub je zmieniają. Chaos narasta" - alarmuje Rzecznik MŚP.