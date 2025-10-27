Debata poświęcona była kluczowym wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną w Polsce. Marcin Laskowski, wiceprezes PGE ds. regulacji wskazał, że spółka w swojej strategii kładzie duży nacisk na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Wymienił również trzy warunki udanej transformacji energetycznej.

Marcin Laskowski podkreślił, że PGE traktuje transformację energetyczną nie tylko jako obowiązek klimatyczny, ale przede wszystkim jako strategiczną potrzebę dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Transformacja energetyczna, dekarbonizacja – to pojęcia, które są odmieniane we wszystkich językach Unii Europejskiej. My jednak coraz bardziej stajemy się zwolennikami podejścia: robimy, nie gadamy – mówił Laskowski.

Wiceprezes PGE wskazał, że głównym motywem strategii koncernu jest elastyczność. Oznacza to stopniowe zastępowanie tradycyjnych źródeł wytwórczych, opartych na węglu, źródłami gazowymi i odnawialnymi, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Gazowe moce elastyczne mają wypełniać luki w systemie, zwłaszcza w szczytach zapotrzebowania na energię, np. rano i wieczorem, kiedy energia z wiatru i fotowoltaiki jest niewystarczająca.

Inwestycje w OZE i sieci dystrybucyjne

Jak wskazał Marcin Laskowski, strategia PGE zakłada inwestycje na poziomie 235 mld zł w perspektywie dekady. Z tej kwoty 85 mld zł zostanie przeznaczone na energetykę odnawialną, głównie na rozwój morskich farm wiatrowych, w tym na projekt Baltica 2, który w perspektywie dwóch lat zasili ok. 2,5 mln gospodarstw domowych energią elektryczną. PGE planuje osiągnąć łącznie 4 GW mocy z OZE do 2035 r.

Z kolei 37 mld zł zainwestowane zostanie w moce elastyczne, głównie gazowe, wspierające stabilność systemu w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Równolegle, jak dodał wiceprezes PGE, spółka intensywnie rozwija i modernizuje sieci dystrybucyjne, stawiając na cyfryzację i inteligentne zarządzanie energią.

– Dziś odbiorcy energii nie są już tylko konsumentami – są także producentami. Nasze sieci muszą umieć efektywnie odbierać, magazynować i wykorzystywać zieloną energię – podkreślił Marcin Laskowski.

Wyzwanie: transformacja ciepłownictwa

PGE nie ogranicza się jednak do elektroenergetyki. Transformacja ciepłownictwa, z którego korzysta ponad połowa Polaków, stanowi ogromne wyzwanie.

Marcin Laskowski powołał się przy tym na raport Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej, który mówi, że modernizacja systemu do 2050 r. będzie kosztowała ok. 500 mld zł. Jak powiedział, PGE stawia tutaj na połączenie różnych technologii: pomp ciepła, kotłów elektrodowych oraz wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która jednocześnie wytwarza energię elektryczną i cieplną.

Wiceprezes PGE dodał, że bez magazynowania energii transformacja energetyczna byłaby niekompletna. PGE jest właścicielem czterech największych elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce, a teraz inwestuje także w magazyny bateryjne. Jeden z największych w Europie magazynów energii powstaje w Żarnowcu i będzie miał pojemność około 1 GWh. Do 2035 r. celem PGE jest osiągnięcie 18 GWh mocy w magazynowaniu, co zapewni znaczące wsparcie dla stabilności systemu przy rosnącym udziale OZE.

Fundamenty transformacji

Wiceprezes PGE wskazał trzy filary niezbędne do realizacji transformacji.

Pierwszy to regulacje, które muszą umożliwiać szybszą i efektywną realizację inwestycji, a także zapewniać optymalne funkcjonowanie nowych źródeł energii. Marcin Laskowski podkreślił, że brak odpowiednich regulacji może znacząco wydłużyć czas realizacji inwestycji. – Nie może być tak, że w Polsce inwestycja trwa siedem lat, a u sąsiada dwa–trzy lata. Czas to pieniądz, a w energetyce – bezpieczeństwo kraju” – tłumaczył wiceprezes PGE.

Drugim filarem jego zdaniem jest finansowanie – aby przeprowadzić zmiany potrzebne są ogromne nakłady inwestycyjne, które wymagają mądrego i efektywnego wykorzystania środków.

Trzeci filarem skutecznego przeprowadzenia transformacji energetycznej według wiceprezesa PGE jest odwaga technologiczna przedsiębiorców – innowacyjne projekty, takie jak farmy wiatrowe czy magazyny energii, wymagają ryzyka i determinacji w ich realizacji.

