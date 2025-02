Duże zmiany w rachunkach za wodę i ścieki. Jest projekt nowych przepisów

Projekt powstał w odpowiedzi na postulat samorządów pilnej interwencji legislacyjnej dotyczącej uregulowania procesu zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Problemem jest między innymi to, jak wyglądają aktualne przepisy dotyczące zatwierdzania taryf, a także sposób, w jaki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w tej kwestii. Głównymi zarzutami pod adresem Wód Polskich są: zbyt długi czas zatwierdzania taryf oraz arbitralne rozpatrywanie pilnych wniosków, w którym nie uwzględnia się potrzeb przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na poziomie lokalnym. Wodom Polskim zarzuca się również zbyt małą elastyczność w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Jak podaje portal 300Gospodarka.pl, według informacji przekazanych przez Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w latach 2022–2024 wydano 1313 decyzji niepozwalających na zmianę taryf na dostarczenie wody i ścieków. Według Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie wiązało się to głównie z błędami merytorycznymi we wnioskach taryfowych opracowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. „Do najczęstszych powodów odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonej do zatwierdzenia należało niewłaściwe ustalenie niezbędnych przychodów i brak uzasadnienia zmiany warunków ekonomicznych, prowadzące do zawyżenia cen i stawek opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków” – tłumaczy departament. Jak ma wyglądać kwestia zatwierdzania taryf według nowego projektu ministerstwa?

Zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki. Dlaczego potrzebne są zmiany w przepisach?

Według projektu celem zmian jest decentralizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, która ma przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania państwa. Kompetencje powinny zostać przeniesione na poziom gminny, ponieważ to właśnie w obrębie lokalnych jednostek realizowana jest gospodarka wodno-ściekowa. Istotne jest również zapewnienie ochrony społeczności lokalnej przed wzrostem cen za wodę i ścieki, kiedy nie jest to uzasadnione. Taryfy powinny bowiem bazować na merytorycznych przesłankach.

„Nowe taryfy powinny bazować na merytorycznych przesłankach ocenianych w ramach procesu zatwierdzania taryf. Konieczne jest zatem uwzględnienie w odpowiednim wymiarze dorobku prawnego w zakresie rozpatrywania merytorycznych przesłanek ocennych w ramach procesu zatwierdzania taryf” – czytamy.