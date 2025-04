Fundacja OCR Events z Gdyni, wskazana przez KPRM i Orlen jako kluczowy wykonawca producencki, też okazuje się nie być przypadkową firmą. Należy do Macieja Szulwacha, znanego w Trójmieście sportowca specjalizującego się w biegach z przeszkodami zwanymi OCR – przeszkodami są mury, druty kolczaste, błoto. Jego Fundacja OCR Events jest organizatorem m.in. Biegu Morskiego Komandosa i współorganizuje Mistrzostwa Polski Biegów OCR w Sopocie.

Fundacja Macieja Szulwacha – jak wynika z KRS – zajmuje się wyłącznie organizacją imprez sportowych, głównie biegów. Jak wybrano ją do organizacji tak dużego przedsięwzięcia? I czy to ona wynajęła jako podwykonawcę AM Studio?

– To my wymyśliliśmy autorski scenariusz tych obchodów i zaproponowaliśmy go do realizacji. Nad konceptem pracowaliśmy od ubiegłego roku. I potwierdzam, powstał wspólnie z Andrzejem Moebusem, którego znam od kilkunastu lat. Współpracujemy ze sobą przy organizacji wielu imprez. AM Studio jest jednym ze 150 podwykonawców, których zaangażowałem w ten projekt – mówi „Rzeczpospolitej” Maciej Szulwach.

Komu zaproponowano, by takie obchody zorganizować z udziałem spółek Skarbu Państwa? Maciej Szulwach nie mówi wprost. – Początkowo miała się w to włączyć Polska Fundacja Narodowa, ale ostatecznie się to nie udało – stwierdza tylko.

Wygląda na to, że pomogły znajomości w PO Andrzeja Moebusa. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, na spotkaniu w KPRM ze sponsorami to właśnie Moebus ze swoją współpracownicą przedstawiał ten projekt.