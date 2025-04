Człowiek z cienia Platformy robi partii marketing polityczny. I bardzo dobrze na tym zarabia

Pochodzący z Trójmiasta 65-letni Andrzej Moebus to od lat zaufany człowiek Platformy Obywatelskiej. „Newsweek” w tekście sprzed roku wprost nazywa go „znajomym premiera”, który od lat prowadzi Platformie Obywatelskiej duże wydarzenia partyjne, w tym wiece – także w kampanii. Organizacja rządowych obchodów to jednak coś innego niż lukratywne zlecenia z budżetu partii dla firmy związanej z politykami Platformy. Tu ważna jest przejrzystość wyboru zleceniobiorcy. Chodzi bowiem o grube miliony złotych.

Dom Mediowy AM Studio to spółka założona w 2018 r. w Warszawie z kapitałem założycielskim 5 tys. zł. Większościowym udziałowcem jest Andrzej Moebus – posiada 92 udziały o wartości 4,6 tys. zł. KRS nie pokazuje, do kogo należy pozostałe osiem udziałów, a więc kto jest wspólnikiem Moebusa. W aktach finansowych znajdujemy jedynie szczątkową informację, że jeden udział należy do Marty Moebus z Gdyni (najprawdopodobniej córki). Co z resztą udziałów? Nie wiadomo.

Spółka działa w branży promocji, eventów, organizacji imprez, ale nie ma nawet strony internetowej. Zaczyna z niewielkim zyskiem – 24 tys. zł. W 2020 r. przychód z usług sięga 2,5 mln zł (zysk netto to 125,7 tys. zł), w 2022 r. przychód to 2,8 mln zł (zysk 191 tys. zł). Ogromny wzrost przychodów to ostatnie dwa lata. W 2023 r. spółka Moebusa ze sprzedaży usług osiąga 18,5 mln zł przychodu i notuje rekordowy zysk – blisko 2 mln zł. W 2024 r. – przychód to 12,8 mln zł, a zysk 48 tys. zł. Z analizy akt sądowych tej spółki wynika, że dopiero od 2020 r. spółka zatrudnia pracowników. Ale uwaga: to zaledwie dwie osoby.

W jawnym rejestrze umów partii politycznych (działa od lipca 2022 r.) Platforma Obywatelska wykazuje, że dom mediowy Andrzeja Moebusa otrzymał zaledwie dwa zlecenia od partii – w październiku 2022 r. o wartości 225 tys. zł i w maju 2022 r. – ponad 1,6 mln zł. Obie dotyczą „organizacji i przeprowadzenia imprezy” i były efektem negocjacji.

Ale według „Newsweeka” w kampanii parlamentarnej w 2023 roku Koalicja Obywatelska zleciła Domowi Mediowemu AM Studio prowadzenie znacznej części działań promocyjnych. Firma wystawiła jej faktury na łączną kwotę ok. 6,5 mln zł. AM Studio obsługiwało kampanie Platformy także w latach 2019 i 2020 (m.in. kampanię parlamentarną 2019 oraz prezydencką 2020) – tyle tylko, że to inny budżet: komitetu wyborczego, a nie partii. Moebus, pisze „Newsweek”, gra z Donaldem Tuskiem w piłkę (w drużynie Politycy i Przyjaciele) – wspólne zdjęcie drużyny można znaleźć w internecie. To jedyna dostępna fotografia Andrzeja Moebusa. Portal Wirtualna Polska ujawniła w piątek, że to ta spółka wynajęła halę sportową w Końskich na głośną debatę prezydencką.