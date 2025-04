Głosował za obniżeniem składki zdrowotnej. Senator Piotr Woźniak wyrzucony z klubu Lewicy

O zawetowanie tej ustawy zwróciła się osobiście do prezydenta Dudu kandydatka na jego następczynię, Magdalena Biejat. Mimo że Lewica jest w koalicji rządzącej, Biejat argumentowała, że „jej pierwsza lojalność i jej pierwsze zobowiązanie jest wobec pacjentów, wyborców i Polaków”.

- Polacy, zgodnie z konstytucją, mają prawo do dostępnej, publicznej ochrony zdrowia – przypomniała. Według kandydatki Lewicy na prezydenta Polacy „mają dość” tego, że oprócz składki zdrowotnej zostawiają „drugie tyle” w prywatnych szpitalach - mówiła.

Senator Piotr Woźniak wykluczony z KKP Lewicy

Senator Woźniak nie uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu, podczas którego odbyło się głosowanie nad wykluczeniem go z KKP.



Za wykluczeniem Woźniaka głosowała zdecydowana większość parlamentarzystów. Od głosu wstrzymali się senatorowie Waldemar Witkowski, Stanisław Pawlak i Włodzimierz Karpiński.

Wcześniej w rozmowie z Onetem podkreślał, że na temat obniżki składek zdrowotnych dla przedsiębiorców wypowiadał się konsekwentnie od miesięcy, a jako że sam przez lata prowadził działalność gospodarczą, argumenty Lewicy „zupełnie do niego nie trafiały”. - W tej kadencji postanowiłem robić to, co uważam za zasadne - stwierdził.