Na czwartek 24 kwietnia zaplanowana była szósta próba przesłuchania. Wiceprezes PiS Zbigniew Ziobro nie pojawił się na posiedzeniu komisji. W serwisie X napisał: "Nielegalna komisja ds. Pegasusa działa tak absurdalnie nieudolnie, że patrzę na to z niedowierzaniem. Nie potrafią nawet skutecznie doręczyć mi wezwania. Awizo dotyczące dzisiejszego przesłuchania o godz. 12 zawiera termin odbioru… dzisiaj do końca pracy urzędu pocztowego. I dopiero tuż przed zamknięciem poczty zostało odebrane. Jak długo obywatele mają płacić za tę żenującą pseudokomisję, która kłamie w sądzie i łamie podstawowe prawa? Członkowie tej komisji prędzej czy później usłyszą zarzuty – za próbę bezprawnego pozbawienia mnie wolności i rażące przekroczenie uprawnień. Co więcej, dowody ich przestępstw dostarczyła do sądu sama policja i Straż Marszałkowska. Zamknijcie ten cyrk. Jest tak kompromitujący, że aż boli."

Ziobro: komisja nielegalnie chciała aresztu

W piątek na konferencji prasowej zapowiedział natomiast skierowanie do prokuratury zawiadomienia przeciwko komisji. Chodzi o wniosek komisji o zgodę na aresztowanie Ziobry na 30 dni za ignorowanie wezwań komisji. Ziobro twierdzi, że sąd ten ocenił wniosek jako bezpodstawny.

„Kieruję zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z potwierdzoną przez sąd nielegalną próbą pozbawienia mnie wolności na okres miesiąca. Decyzją niezawisłego sądu, wniosek komisji, która uważa się za legalną, został uznany za bezpodstawny. Sąd, opierając się na obiektywnych dowodach, uznał, że nie musi już przeprowadzać kolejnych” - wskazał Ziobro.