Kiedy może powstać specjalny zespół do walki z przestępczością?

Sceptyczny z kolei jest poseł Janusz Cieszyński, autor interpelacji, który pytał o to, jakie konkretnie działania podejmuje rząd, by przeciwdziałać „twardej przestępczości” związanej z działalnością zagranicznych gangów w Polsce i co robi, by ograniczyć napływ osób powiązanych z grupami przestępczymi. – Kiedy rząd nie chce się czymś zająć, to powołuje zespół. I to cały mój komentarz w tej sprawie – mówi nam poseł.

Ograniczenie napływu cudzoziemców ze środowisk przestępczych i ich weryfikacja wyglądają słabo – np. obywatele Gruzji bez wiz mogą wjechać do strefy Schegen (w ciągu pół roku na czas do 90 dni), co wykorzystują środowiska przestępcze. Plusem jest kurs nasilonych deportacji osób, które naruszają polskie prawo.

Projekt zarządzenia w sprawie powołania zespołu jest na etapie konsultacji wewnątrzresortowych – odpowiada nam MSWiA. Kiedy zespół rozpocznie prace? Ma to nastąpić w drugiej połowie maja.