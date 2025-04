Trybunał podkreślał, że ustawodawca przewidział taką samą sankcję za poważne przestępstwa skutkowe (spowodowanie ciężkiego wypadku czy nawet katastrofy) jak i przestępstwo bezskutkowe (formalne), które co prawda może skutkować spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale nie musi (bo np. sprawca, który nieznacznie przekroczył 0,5 promila poruszał się motorowerem po drodze gruntowej).

Dla sankcji bezwzględnie oznaczonej nie ma akceptacji w demokratycznym państwie prawa - uzasadniał Justyn Piskorski

TK podkreślał, że stosowanie przez ustawodawcę sankcji bezwzględnie oznaczonych, które krępują ręce sądu, jest nieuprawnioną ingerencją władzy ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej. – Realizując oczekiwania co do rozdzielenia tej ostatniej od pozostałych władz w kodeksie karnym, ustawodawca przyjął model sankcji względnie oznaczonych. Polega on na określeniu reakcji sankcji karnych za poszczególne czyny zabronione w sposób ramowy. Ich skonkretyzowanie spoczywa na sądzie orzekającym w konkretnej sprawie (…). Żaden inny organ władzy państwowej nie posiada kompetencji do zastępowania sądu w działalności orzeczniczej – uzasadniał Justyn Piskorski dodając, że dla sankcji bezwzględnie oznaczonej nie ma akceptacji w demokratycznym państwie prawa.

Może to m.in. prowadzić do wymierzania kary przekraczającej surowością stopień winy, co jest sprzeczne z dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k.k. TK uznał też, że stosowanie takich przepisów w celu odstraszającym, prowadzi do przedmiotowego traktowania człowieka.

Trybunał Konstytucyjny o karaniu kierowców: „Sąd musi mieć swobodę”

Co ważne, choć przepisy kodeksu karnego pozwalają ubiegać się po 15 latach wykonywania dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu o jego skrócenie, to z punktu widzenia oceny konstytucyjności nie ma to znaczenia. – Etap wykonania kary jest odrębny w stosunku do jej orzekania i na tym etapie sąd musi mieć swobodę, ale nie dowolność, w dostosowaniu reakcji karnej do wymogów przewidzianych w konstytucji. Takie określenie sankcji, które sprowadza rolę sędziego jedynie do określenia środka karnego w razie ziszczenia się określonych w ustawie przesłanek powoduje ograniczenie prawa sądzenia – orzekł TK uznając, że takie działanie ustawodawcy było charakterystyczne dla poprzedniego systemu. Zwłaszcza dla ustawy z 1985 roku o szczególnej odpowiedzialności karnej, która wyłączała możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary czy zawieszenia jej wykonania.