MSWiA pracuje nad zmianami w taryfikatorze mandatów. Mają odstraszyć kierowców od szybkiej jazdy

Jak donosi Radio Zet, resort spraw wewnętrznych i administracji pracuje nad zmianą taryfikatora mandatów. Jeśli rozważane propozycje wejdą w życie, kierowcy będą płacić najwyższy mandat już za przekroczenie prędkości powyżej 51 km na godz. Obecnie taki mandat dostają kierowcy, którzy przekroczyli prędkość 71 km na godz.

Taką zmianą podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury postulowali przedstawiciele policji.

Według obowiązującego obecnie taryfikatora najwyższy mandat – 2,5 tys. zł, a w przypadku recydywy 5 tys. zł - kierowcy płacą dopiero w momencie przekroczenia dozwolonej prędkości o 71 lub więcej km na godz. To zdaniem policji powinno się zmienić. - Zejście z tej prędkości do 51 km na godz. to już jest maksymalna prędkość, na którą naszym zdaniem powinna być nałożona maksymalna wysokość mandatu karnego. Nie chodzi o podwyższanie kar, ale o to, aby były na tyle dokuczliwe, żeby odstraszyć kierowców od szybkiej jazdy – argumentuje w rozmowie z Radiem Zet insp. Robert Koźlak, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Rozgłośnia podaje, że MSWiA czeka teraz na stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, by wspólnie uzgodnić dokładną wysokość kar po zmianach.