Obowiązek alimentacyjny musi wynikać z orzeczenia sądowego, ugody lub innej umowy w przedmiocie alimentów.

Dłużnik alimentacyjny przez ostatnie 6 miesięcy płacił w każdym miesiącu mniej niż 50 proc. kwoty alimentów ustalonych w orzeczeniu sądowym lub ugodzie.

Dłużnik uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika, lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

Kto wszczyna postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy?

Warto dodać, że jeśli dłużnik choć raz w ciągu okresu 6 miesięcy uregulował alimenty w kwocie wyższej niż 50 proc. należności, warunek nie zostaje spełniony. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa osoba uprawniona do alimentów. Dokument należy skierować do organu właściwego wierzyciela, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji.

Po otrzymaniu wniosku organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec niego. Ten z kolei zleci przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, którego celem będzie m.in. ustalenie sytuacji finansowej i zawodowej dłużnika. Osoba, która nie płaci alimentów, będzie musiała złożyć oświadczenie majątkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli okaże się, że dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego z powodu braku zatrudnienia, organ zobowiąże go do zarejestrowania się w ciągu 30 dni jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy.